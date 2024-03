Bravo-Rufe für Phantom der Oper in Gersthofen

In der ausverkauften Stadthalle Gersthofen beeindruckten Deborah Sasson und Uwe Gröger im Phantom der Oper.

Deborah Sasson als hinreißende Christine Daaé und Musical Virtuose Uwe Kröger als Phantom Erik. Beide stimmgewaltig und in Höchstform begeisterten sie gemeinsam mit Jochen Sautter als Christiné's große Liebe Raoul das Publikum in der komplett ausverkauften Stadthalle Gersthofen. Grandioses Bühnenbild mit atemberaubenden Sound- und Lichteffekten, aufwendige Kostüme, fantastisch herausgearbeitete Charaktere, bei denen sich jede und jeder Einzelne in die Herzen der Zuschauer sang und spielte und man nicht sagen könnte, wenn man hervorheben möchte.

Wobei La Carlotta (Ann Jennings) unglaublichen Charme und Witz an den Tag legte und der Perser (Guido Weber) der gesamten Geschichte einen märchenhaften Zauber verlieh. Eine stimmgewaltige und imposante Musicalproduktion mit großartiger Starbesetzung. An diesem Abend wurde die Stadthalle Gersthofen in ein Opernhaus verwandelt.

Schon zu Beginn empfingen die Ballettmädchen die Besuchenden im Halleneingang und verteilten Programme. Eine fantastische Atmosphäre von Anfang bis Ende. Als Zugabe schlüpfte Sasson in die Rolle der feurigen Carmen. Ein Musical, das in der Pariser Oper spielt, und sowohl rockige Sequenzen bis hin zu klassischen, hoch anspruchsvollen Opern bietet. Mehr Abwechslung und Professionalität kann man auf einer Tournee nicht bieten. Standing Ovations und Bravo-Rufe für dieses Meisterwerk und sein brillantes Ensemble.

