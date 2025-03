Brutkästen für Dohlen an Wohnanlage

In Gersthofen wurden neue Brutkästen für Dohlen in der Pestalozzistraße aufgestellt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, da die Vögel vermehrt Nester in der Fassade der städtischen Wohnanlage gebaut hatten. Um den Vögeln eine Alternative zu bieten, wurden spezielle Dohlenkästen angebracht. Dohlen, eine geschützte Vogelart, suchen sich gerne erhöhte und geschützte Nistplätze. Die Fassaden von Gebäuden bieten ihnen dabei ideale Bedingungen, dadurch können Schäden verursacht und die Bausubstanz beeinträchtigt werden. Mit den neuen Brutkästen erhalten die Vögel laut Mitteilung der Stadt eine artgerechte und sichere Möglichkeit zur Aufzucht ihres Nachwuchses, während gleichzeitig die Dämmung der Wohnanlage geschützt wird. Text/Foto: Kai Schwarz

