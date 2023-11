Gersthofen

Bürgerbegehren will Sperrung der Gersthofer Bahnhofstraße verhindern

Plus Der Gersthofer Stadtrat hat beschlossen, das „Grüne Herz“, das Rathausplatz und „Loch“ zu einem neuen Stadtpark verbinden soll. Nun regt sich Widerstand.

Von Gerald Lindner

Seit mehr als zehn Jahren klafft in Gersthofens Stadtzentrum ein 7000 Quadratmeter großes „Loch“ – ein Brachgrundstück. Verhandlungen über eine Bebauung der Fläche haben zwei Investoren resignieren lassen, bevor die Stadt die Initiative ergriffen und das Areal im Zuge ihres Vorkaufsrechts erworben hat. Für die künftige Nutzung wurde ein europaweiter Planungswettbewerb ausgeschrieben. Der Siegerentwurf sieht unter anderem ein „Grünes Herz“ vor. Das soll ein mit Bäumen und Aufenthaltsmöglichkeiten bestückter Stadtpark werden. Um diesen zu schaffen, sollen Rathausplatz und „Loch“ verbunden werden. Dafür ist nach den vom Stadtrat mehrheitlich beschlossenen Plänen eine Sperrung der Bahnhofsstraße vorgesehen. Genau gegen dieses Vorhaben hat sich nun eine Initiative gegründet, die Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelt.

Denn die Bahnhofstraße, die zwischen Rathausplatz und "Loch" verläuft, ist die innerörtliche Hauptverkehrsachse in ost-westlicher Richtung in Gersthofen und nahezu täglich auch mit Staus vor allem im Umfeld der zentralen Strasserkreuzung verstopft. Über diese wird der gesamte Durchgangsverkehr letztendlich abgewickelt. Schon in den Beratungen im Stadtrat wurden immer wieder Bedenken laut, dass die Sperrung dieser Verkehrsachse immensen Schleichverkehr in den umliegenden Wohngebieten verursachen werde. An diese Kritik knüpft nun das von den Gersthofern Bernd Mögele, Michaela Koller, Heike und Dirk Zarschler sowie Andreas Haußmann initiierte Bürgerbegehren an. Derzeit sammeln sie in mehreren Gersthofer Geschäften sowie an den nächsten fünf Samstagen auf dem Rathausplatz Unterstützungsunterschriften.

