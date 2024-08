Bürgerbegehren zum Erhalt des Gersthofer Stadtparks eingereicht

Was wird aus dem Stadtpark in Gersthofen? Entscheidend für die Antwort auf diese Frage, wird eine Sitzung des Stadtrats am kommenden Mittwoch. Denn dann soll über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zum Erhalt des bestehenden Stadtparkareals entschieden werden. Worum geht es?

Soll im Stadtpark ein Wohngebäude entstehen?

Das seit Jahren dahindümpelnde City-Center soll erweitert und dadurch attraktiver werden. Dies soll unter dem heutigen Stadtpark auf der Südseite des Gebäudes Platz für neue, modern ausgelegte Flächen für den Rewe-Markt bieten. Die Pläne sehen außerdem einen Aldi-Markt unter der Rasenfläche vor. Zudem vorgesehen ist, dass in die heutigen Rewe-Räume ein Drogeriemarkt Müller einzieht. Finanziet werden soll das über eine Wohnbebauung im Stadtpark mit einer unterirdischen mehrstöckigen Tiefgarage. Wie berichtet hatte im Oktober eine Mehrheit im Stadtrat zugestimmt, dass zum Verkauf der Fläche verhandelt werden soll. Das nun eingereichte Bürgerbegehren soll verhindern, dass der Park bebaut wird.

Etwas verborgen hinter dem City-Center befindet sich der offizielle Gersthofer Stadtpark. Foto: Marcus Merk

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Erhalt des bestehenden Stadtparkareals - Keine Veräußerung und keine Bebauung des heutigen Stadtparkareals“ haben nach eigenen Angaben 48 Listen mit Unterstützungsunterschriften bei der Stadtverwaltung eingereicht. Ziel sei es, einen Bürgerentscheid herbeizuführen, in dem die Bürgerinnen und Bürger von Gersthofen über die Zukunft des Stadtparks abstimmen können.

Bürgerbegehren soll Bebauung im Park verhindern

Die Initiatoren und zahlreiche Unterstützer lehnen die Pläne für ein bis zu sechsgeschossiges Wohngebäude im Park entschieden ab und setzen sich für den Erhalt des Stadtparks als wertvollen Grünraum für die Gemeinschaft ein. „Der über 30 Jahre alte Stadtpark ist ein wichtiges Element unserer Stadt, das Erholungsraum und Lebensqualität bietet. Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, über seine Zukunft mitzubestimmen“, heißt es in einer Mitteillung der Initiatoren.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens wird in der Stadtratssitzung am 14. August getroffen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr. (mit lig)