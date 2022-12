Bürgerhaushalt bringt Gersthofern 2023 neue Trinkwasserbrunnen

Ihre Vorschläge einbringen konnten die Gersthoferinnen und Gersthofer bei einem Bürgerhaushalt. Diese acht machten das Rennen und werden verwirklicht.

Bürgerinnen und Bürger machen Vorschläge – und die Stadt verwirklicht eine Auswahl davon. Dies sieht der Bürgerhaushalt vor. Insgesamt 100.000 Euro wurden in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Gersthofen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt. Unter allen eingegangenen Vorschlägen machten acht das Rennen und sollen im Jahr 2023 umgesetzt werden. Dies hat der Stadtrat jetzt beschlossen.

Zuvor konnten die Gersthoferinnen und Gersthofer abstimmen, welche der eingereichten Vorschläge sie am liebsten wünschten. Aus dieser Votingphase gingen acht Gewinnerprojekte hervor, für welche die insgesamt 100.000 Euro verwendet werden können. In diesem Jahr wurden vor allem sehr praktische Projekte gewählt.

Weil es in den letzten Jahren immer heißer und trockener geworden ist, sollen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet für die Bewohner und Besucher von Gersthofen aufgestellt werden. 20.000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Die Standorte der Brunnen müssen noch festgelegt werden. Angelegt werden soll außerdem eine Streuobstwiese im Stadtgebiet. Sie soll nicht nur Freude am Pflücken verschaffen, sondern auch unterschiedliches Obst frisch vom Baum bringen und Nachbarschaften vereinen, so der Wunsch (40.000 Euro). Keine Kosten verursacht es, wenn viele Grünflächen gar nicht mehr gemäht, sondern einfach der Natur überlassen werden.

Ausrüstung für private Müllsammelaktionen in Gersthofen

Immer wieder hinterlassen achtlose Zeitgenossen Müll im Stadtgebiet und in den Erholungsbereichen am Europapark und entlang des Lechs. Mehrere private Initiativen treffen sich zum Aufsammeln dieser Hinterlassenschaften. Nun stellt die Stadt Ausrüstung für solche Müllsammelaktionen, wie Eimer, Holzzangen, Handschuhe, Mülltüten, Erste-Hilfe-Kasten zum Ausleihen zur Verfügung. Eingerichtet wird eine zentrale Anlaufstelle für Privatpersonen, aber auch für Schulen, Vereine, Firmen, die Sammelaktionen starten (1000 Euro).

2022 wurden zwei neue Tischtennisplatten am Skatepark in Gersthofen aufgestellt. Im neuen Jahr sollen zwei weitere am Ballonstartplatz folgen. Foto: Kai Schwarz/stadt Gersthofen

Am Ballonstartplatz gibt es praktisch kein Freizeit-Angebot für größere Kinder und Jugendliche. Als erster Schritt sollen nun zwei Tischtennisplatten aufgestellt werden (15.000 Euro). Der Spielplatz am Friedhof, der derzeit in der prallen Sonne liegt, erhält ein Sonnensegel (15.000 Euro). Im Friedhof selbst solchen die immer mehr werdenden freien Flächen insektenfreundlich bepflanzt werden (5000 Euro).

Lesen Sie dazu auch

An der Skulptur des „Gevatter Lech“ zwischen Lechkanal und dem Fluss sollen weitere Müllbehälter aufgestellt werden, um der Verschmutzung Einhalt zu gebieten (4000 Euro). Auch eine Umgestaltung ist angedacht.