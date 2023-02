Gersthofen

vor 48 Min.

BUND kritisiert die Pläne des Industrieparks Gersthofen

Plus Der Chemiestandort in Norden von Gersthofen braucht Wasser aus dem Lech. Der BUND hat jedoch Bedenken, dass der Fluss mit all seinen Lebewesen dabei Schaden nehmen könnte.

Von Katja Röderer

Ein Brand hat den Industriepark Gersthofen erst vor wenigen Tagen in die Schlagzeilen gebracht. Seit 1902 hat die chemische Industrie ihren Standort im Norden von Gersthofen. Wo die Hoechst AG ganz am Anfang noch Farben herstellen wollte, sind heute zehn Unternehmen ansässig. An die 1200 Mitarbeiter stellen auf dem 35 Hektar großen Gelände spezielle Chemikalien her. Der BUND Naturschutz ist seit Kurzem aber besorgt, dass die Firmen hier bald mehr Wasser als bisher aus dem Lechkanal entnehmen und wieder einleiten könnten. Das sei nicht der Fall, beteuert die Betreiberfirma MVV Industriepark Gersthofen.

