Gersthofen

vor 36 Min.

Buntes Parteienbündnis wirbt für Gersthofens „Grünes Herz“

Plus Im Hirblinger Feuerwehrhaus wurden hinsichtlich des viel diskutierten Umbaus der Gersthofer Ortsmitte parteiübergreifend Fakten dargelegt und Fragen beantwortet.

Von Thomas Hack

Die Diskussionen rund um das geplante „Grüne Herz“ in der Ortsmitte von Gersthofen nehmen an Fahrt auf. Denn die Gemüter der Anwohner sind noch immer gespalten, was den angedachten Umbau des Areals zwischen Rathausplatz und dem derzeitigen „Gersthofer Loch“ zu einer großzügig begrünten Multifunktions- und Stadtparkfläche anbelangt.

Vor allem die dazu notwendige Sperrung der Bahnhofstraße auf einem Abschnitt von etwa 80 Metern ab der „Strasserkreuzung“ sorgt zurzeit gleichermaßen für positiven Anklang wie auch für vehemente Ablehnung unter der ortsansässigen Bevölkerung. Die bisherigen Folgen: ein erfolgreich eingeleiteter Bürgerentscheid sowie scharfe Flugblatt-Aktionen seitens der Umbaugegner – und ein ebenfalls bereits eingeleitetes Ratsbegehren sowie ein plakativ eingerichteter „Info-Point“ im City-Center seitens der Befürworter, zu welchen auch mehrheitlich der Gersthofer Stadtrat gehört.

