Busfahrer nimmt in Gersthofen einem 79-Jährigen die Vorfahrt

Ein Busfahrer fährt auf der Schubertstraße in nördliche Richtung und übersieht an der Kreuzung zur Feldstraße einen Autofahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein Busfahrer am Dienstag in Gersthofen. Der 54-Jährige fuhr gegen 10.55 Uhr auf der Schubertstraße in nördliche Richtung und übersah einen 79-jährigen Autofahrer.

Im Kreuzungsbereich zur Feldstraße kam es laut Polizei zum Zusammenstoß, bei dem der 79-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. (thia)