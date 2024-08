Cannabisgeruch im Auto bei Kontrolle in Gersthofen

Einen guten Riecher hatte die Polizei offenbar bei einer Kontrolle am Freitagabend in Gersthofen. In der Augsburger Straße kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen Autofahrer. In seinem Wagen soll es stark nach Cannabis gerochen haben, berichten die Beamten. Deshalb sollte der junge Mann einen Drogentest durchführen. Der verlief laut Polizei positiv. Der Mann musste sein Auto deshalb stehen lassen und zur Blutentnahme mit zur Polizeiinspektion kommen. In erwartet nun eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (kinp)

