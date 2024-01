Car Friends Augsburg unterstützen die Familienstation Gersthofen

Bei der Gersthofer Kirchweih sammelten die Car Friends Augsburg fleißig spenden. Nun überreichten sie einen Scheck für die Familienstation.

Die Familienstation Gersthofen, die als Einrichtung des Frère-Roger Kinderzentrums zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) gehört, erhielt eine Spende in Höhe von 750 Euro von den American Car Friends Augsburg (ACFA). Deren Vorsitzender Harm Ritter und Hans Peter Auner, Mitglied des Vereins, überreichten den Spendenscheck persönlich.

Daniela Schöbel, Leiterin der Familienstation Gersthofen, freute sich über die Spende: „Dies ist wirklich eine tolle Unterstützung für unsere Arbeit.“ Mithilfe der Spende kann die Familienstation Gersthofen, die eine niederschwellige Erstanlaufstelle für Familien, Jugendliche und junge Erwachsene in Gersthofen ist, einen Schwimmkurs für benachteiligte Menschen und damit ein weiteres attraktives Angebot für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort realisieren. Der Verein ACFA, der sich der Pflege und dem Erhalt amerikanischer Autokultur verschrieben hat, präsentierte sich auf der Gersthofer Kirchweih 2023 und sammelte mit Stadtrundfahrten im luxuriösen amerikanischen Cadillac Geld für die Familienstation. Insgesamt kamen 750 Euro zusammen. „Wir freuen uns sehr, mit unserer Spende einen Beitrag für die Erwachsenen und Kinder in Gersthofen zu leisten. Wir hoffen, dass das neue Angebot viel Freude bereitet“, so Harm Ritter.

Die Familienstation Gersthofen ist ein „Familienstützpunkt“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. In diesem Rahmen bieten die Mitarbeitenden Bildungsangebote für Familien in Form von Vorträgen und Workshops zu verschiedenen Themenbereichen und Fragestellungen an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch