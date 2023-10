Charity-Projekt für Kinder: Schrottreifer Mustang restauriert und verlost

Bei einem Wohltätigkeitsprojekt im Kreis Augsburg wird in Zusammenarbeit mit Kindern ein Auto restauriert und verlost. Am Ende freuen sich Kinderheime über Spenden.

Jede Menge Pferdestärken und soziales Engagement machen es möglich: Zu Beginn des Kirchweihfestes 2022 in Gersthofen begegneten sich die Vereine American Car Friends Augsburg und Sicheres Leben Gersthofen. Aus dem zufälligen Kennenlernen und einer gemeinsamen Autofahrt in einem US-Car einiger Mitglieder beider Vereine wurde das Interesse des Tuns und Treibens beider Vereine zueinander geweckt.

Der Opferschutzverein Sicheres Leben, der sich seit weit über 20 Jahren für die Opfer von Gewaltverbrechen, insbesondere der Kinder, einsetzt, berührte die Herzen der Mitglieder der American Car Friends Augsburg (ACFA). In vielen gemeinsamen Gesprächen mit den (ACFA) wurden Ideen und Vorschläge geboren. Das Ergebnis war, einen alten Ford Mustang, der bereits seit 2 Jahren einsam und ziemlich verrottet auf einem Schotterplatz stand, zu kaufen, zu restaurieren und auf dem großen US-Car-Treffen am 11. Juni 2023 in Augsburg zu verlosen und den Erlös aus dem Verkauf der Lose an zwei Kinderheime aus dem Landkreis Augsburg zu übergeben.

Kinder schraubten am alten Auto mit

Die Besonderheit dabei war, dieses Fahrzeug gemeinsam mit den Kindern dieser Heime auseinanderzuschrauben und später wieder zusammenzubauen. Viel Spaß und viele unvergessliche Momente für alle Beteiligten der beiden Vereine haben die teils doch harte Arbeit über circa 16 Wochenenden hinweg schnell in den Hintergrund rücken lassen.

Am 11. Juni 2023 stand der frisch lackierte und restaurierte Ford Mustang Cabrio, Baujahr 2003 zur Verlosung auf dem XXXL-Lutz-Platz und wartete auf seinen neuen Besitzer. In fünf Stunden wurden an die circa 6000 Besucher bei strahlendem Sonnenschein von den Mitgliedern des Vereins Sicheres Leben rund 8000 Lose verkauft, was einem Erlös von rund 19.000 Euro entsprach.

Jeweils 8888 Euro gehen nach Baschenegg und nach Reitenbuch

Genau ein Jahr nach der geborenen Idee dieses Charity-Projekts wurde der Erlös ganz offiziell an das Marienheim Baschenegg in Höhe von 8.888 Euro und an das Josefsheim Reitenbuch in Höhe von 8.888 Euro übergeben.

Die Begeisterung und die Freude war bei den beiden Heimleitern riesengroß. Sie zeigten sich überwältigt und auch gerührt. Josef Haban, der Leiter des Josefheims in Reitenbuch, sagte: „Mit diesen Geldern können wir für unsere Kinder so viel machen, wir sind überglücklich.“ Simone Gebhardt vom Marienheim Baschenegg ergänzte: „Unsere Kinder hatten alle so viel Spaß, es haben sich darüber hinaus Freundschaften gebildet, die immens wertvoll für unsere Kinder sind.“

Mit den Geldern werden unter anderem tiergestützte Therapien mit Hunden und Pferden, Kunst- und Gestaltungstherapien, Musiktherapien und vieles mehr für die Kinder finanziert. Bedauerlicherweise stehen hierfür keine öffentlichen Mittel zur Verfügung. Diese Kinder sind auf das ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung angewiesen. (AZ)