Chorgemeinschaft löst sich wegen Nachwuchsmangels auf

Im Jahr 2019 feierte die Chorgemeinschaft Gersthofen noch ihr 100. Jubiläum. Nun haben die Mitglieder die Auflösung beschlossen. Das hat mehrere Gründe.

Die Chorgemeinschaft Gersthofen hat bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit der Mitglieder den Beschluss gefasst, den Chor zum Jahresende aufzulösen. Die Altersstruktur, Nachwuchssorgen und der allgemeine Trend zu anderen Aktivitäten haben zu diesem Schritt geführt. Auch konnte bei der letzten Jahreshauptversammlung kein neuer Vorstand gefunden werden, da Gabriele Janischka nach 18-jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Verfügung stand.

„Alle erdenklichen Möglichkeiten, den Verein zu erhalten, blieben erfolglos“, erklärt Gabriele Janischka. 104 Jahre gab es die Chorgemeinschaft mit Höhen und Tiefen. Aber immer den Blick nach vorne gerichtet. „Schöne Erfolge und Erinnerungen lassen nun mit Stolz zurückblicken.“

Sangesfreudige aus Gersthofen schlossen sich im Jahr 1919 zusammen

Die Gründung des damaligen Gesangvereins fand im Jahre 1919 im Gasthof Stern statt. Sangesfreudige Bürger schlossen sich zusammen. Immer mehr gewann der Chor an Bedeutung. Ein jährliches Konzert wurde in Turnhallen und Schulen durchgeführt. Damals gab es noch keine Stadthalle. Zum ersten mal im Jahr 1951 wurde die Waldmesse beim Peterhof in Zusammenarbeit mit dem Blasorchester Gersthofen, heute die Stadtkapelle Gersthofen, vom einstigen Vorstand Andreas Göppel initiiert. Seitdem gab es diese traditionelle Morgenfeier in ununterbrochener Folge. Eine besondere Wertschätzung bekam der Gesangverein als der amtierende Bürgermeister Karl Weiß 1956 den Vorsitz übernahm. Steil gings bergauf und der Chor war ein gefragter Ansprechpartner. Sei es bei der Stadterhebung Gersthofens oder beim Nogent-Verein, wenn er seine Schwesterstadt in Frankreich besuchte, bei Aufnahmen des bayrischen Rundfunks oder große Oratorien. Alles wurde gemeistert.

Ein Höhepunkt im Jahr 2019 war das 100-jährige Bestehen. Mit einem Jubiläumskonzert und Gastchören wurde in der ausverkauften Stadthalle gefeiert. Die Verleihung der Zelter-Plakette in Landshut, die für die Erhaltung des deutschen Liedgutes steht, hat das Ensemble mit Dank entgegengenommen. Der Gemeinschaftssinn stand immer an erster Stelle und selbstverständlich die große Freude am Singen. Ein umfangreiches Notenmaterial wird an interessierte Abnehmer verschenkt. (AZ)