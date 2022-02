City-Center in der Krise: Investor mahnt Gersthofen zur Eile

Plus Leere Ladenflächen, ausbleibende Kunden: Das Gersthofer City-Center braucht dringend neue Mieter. Doch die Stadt ist noch mit der Planung beschäftigt.

Gefühlt jedes zweite Geschäft geschlossen: Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie kämpft das Gersthofer City-Center mit immer neuen Leerständen bei den Ladenflächen. Eine Erweiterung der Verkaufsflächen unter dem heutigen Stadtpark soll dem Einkaufszentrum neuen Schub verleihen. Derzeit arbeitet die Stadt an einem Ideenwettbewerb: Verschiedene Büros sollen Konzepte erarbeiten, wie eine Bebauung des Stadtparks künftig aussehen soll. Dem Investor, welchem die Handelsflächen gehören, dauert das aber zu lange.