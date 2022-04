City-Center-Verkauf in Gersthofen ist vollzogen

Plus Es ist das größte Einkaufszentrum in Gersthofen. Vor gut einem Jahr kaufte es der Investor Bernd Schwarz. Warum der Verkauf erst jetzt rechtskräftig wurde.

Durch Geschäfte mit verschiedensten Angeboten schlendern sollen die Kunden im Gersthofer City-Center. Vor gut einem Jahr erwarb der Investor Bernd Schwarz das vor sich hin dümpelnde Einkaufszentrum. Nun ist der Vertrag rechtskräftig, denn der neue Eigentümer hat die im Vertrag vereinbarte Rücktrittsfrist verstreichen lassen. Wie sind die nächsten Schritte?