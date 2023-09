Claudia Schuster will als Landtagsabgeordnete die Bildung stärken

Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Wir stellen in einer Serie die Direktkandidaten vor. Heute Claudia Schuster (Freie Wähler) aus dem Augsburger Land.

Claudia Schuster ist schon seit dem Jahr 2008 politisch aktiv. Die 55-Jährige wurde zunächst Gemeinderätin in Gessertshausen und schließlich 2010 Bürgermeisterin. Heute ist sie Kreisvorsitzende des Kreisverbands Freie Wähler Augsburg-Land. Zur Landtagswahl tritt sie als Direktkandidatin im Stimmkreis Augsburg-Stadt West an, zu dem auch Gersthofen und Neusäß gehören. Doch der Impuls, sich politisch zu engagieren, kam zunächst von einer anderen Seite.

„Als dreifache Mutter habe ich mich im Elternbeirat engagiert.“ Sowohl im Kindergarten als auch in der Schule wurde sie Vorsitzende der entsprechenden Gremien. „In dieser Zeit habe ich gesehen, dass man etwas bewegen kann.“ Mittlerweile sind ihre Kinder erwachsen. Von Anfang an schloss sie sich den Freien Wählern an – „aus voller Überzeugung“. Ihr Motiv: „Ich will die Lebensumstände der Menschen in der Region verbessern.“

Die Diplom-Informatikerin wohnt in Gersthofen

Claudia Schuster, die ursprünglich aus Ingolstadt stammte, studierte mit 18 Jahren zunächst Informatik und Datenprogrammierung in Augsburg. Im Alter von 50 Jahren hängte sie noch ein Studium der Verwaltungswissenschaft an, das sie mit Bachelor und Master abschloss. „Das schuf den theoretischen Hinterbau für meine vorherige praktische Erfahrung in der Programmierung.“ Die 55-Jährige ist heute bei der Regierung von Oberbayern in München tätig. Seit zweieinhalb Jahren wohnt sie in Gersthofen. „Das ist eine Stadt, die unglaublich viel bietet, Ärzte, Geschäfte, Freizeit- und Kulturangebote – alles ist vor Ort vorhanden.“

Nach einer Wahl in den Landtag will Claudia Schuster einen großen Schwerpunkt auf die Bildung setzen. „Das ist unsere zentrale Ressource. Und obwohl die Freien Wähler bereits viel bewegt haben, besteht hier noch viel Handlungsbedarf.“ Das gelte nicht zuletzt auch für die Erwachsenenbildung. Nächstes großes Thema der Kandidatin ist die Digitalisierung. „Wir müssen die Chancen nützen, die wir durch die Digitalisierung haben – nicht zuletzt auch in der Verwaltung.“ Dazu gehörten allgemein auch schnelles Internet und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Katastrophenschutz als Daseinsvorsorge auch in der Region Augsburg

Am Herzen liegt Claudia Schuster auch die öffentliche Sicherheit. „Der Katastrophenschutz, die Flüchtlingskrise und Wetterkatastrophen wie im Sommer 2021 im Ahrtal haben deutlich gezeigt, wie wichtig die Vorsorge ist.“ In diesem Zusammenhang habe sich auch erwiesen, wie wertvoll das ehrenamtliche Engagement bei Rettungs- und Hilfsorganisationen sei. Bei der Energieversorgung setzt sie auf eine Umstellung auf erneuerbare Energien. Allerdings gehe es nicht darum, ideologisch getrieben einen bestimmten Energiewert durchzusetzen. „Meine Wahrnehmung ist: Viele Leute fühlen sich nicht mitgenommen.“ Es sei wichtig, welche Energieform in der jeweiligen Situation sinnvoll sei und diese dann zu nutzen.

In der „Flugblatt-Affäre“ steht Claudia Schuster wie ihre Parteikollegen voll hinter ihrem Parteivorsitzenden Hubert Aiwanger. „Ich habe bei den Begegnungen mit ihm nie erlebt, dass es bei ihm auch nur geringste antisemitische Züge gäbe.“ Die Aussagen stammten zudem „von Quellen ohne Nachhalt, und der Zeitpunkt der Berichterstattung war fragwürdig“, so Claudia Schusters Auffassung.

Wenn sie FW-Landtagsabgeordnete wird, hat sie weniger Zeit für ihr großes Hobby: „Ich reise sehr gerne und war schon in vielen Ländern der Welt, aber mein Herzensland ist Schottland.“ Ihre Trips verbindet sie mit ihrer zweiten großen: der Fotografie. „Mit den auf den Reisen entstandenen Bilder stelle ich Fotobücher zusammen, die ich mir immer wieder gerne ansehe.“