Containerdiebe schlagen erneut auf Baustelle in Gersthofen zu

Binnen einer Woche werden in Gersthofen die Schlösser an mehreren Baucontainern aufgezwickt. Die Höhe des Diebstahlschadens wird noch ermittelt.

Schon wieder sind in Gersthofen Baucontainer aufgebrochen worden. Erst vor einer Woche hatten die Täter auf dem Gelände einer Firma an der Flotowstraße mehrere Schlösser aufgezwickt. Nun wurde ein weiterer Baucontainer an der Ecke Donauwörther Straße/Thyssenstraße aufgebrochen.

Passiert ist die Tat laut Polizei zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden ist glücklicherweise gering. Vor einer Woche entwendeten die Diebe mindestens zwei Schweißgeräte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, die sich im Tatzeitraum in dem Bereich aufhielten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)