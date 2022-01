Gersthofen

17:26 Uhr

Corona macht's möglich: Silvesterlauf am Strand und auf dem Müllberg

Plus Rund 160 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich am virtuellen Silvesterlauf in Gersthofen. Manche hatten sich ungewöhnliche Orte und Outfits ausgesucht.

Von Oliver Reiser

Zum zweiten Mal in Folge musste der Gersthofer Silvesterlauf wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am letzten Tag des Jahres 2021 wurde diesmal eine virtuelle Version angeboten, bei der man die 10 Kilometer zwischen 8 und 18 Uhr an jedem beliebigen Ort der Welt absolvieren konnte. Diese Möglichkeit, das alte Jahr sportlich zu beschließen, nahmen rund 160 Läuferinnen und Läufer in Anspruch. Die einen gingen dabei am Strand in Spanien, in Schweden oder in den Alpen an den Start, andere trabten zu Hause auf dem Balkon auf dem Laufband. Auch der Gersthofer Müllberg wurde bestiegen. Durch die Kontaktbeschränkungen nur in kleinen Gruppen und mit dem erforderlichen Abstand.

