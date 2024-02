Gersthofen

vor 17 Min.

Couplet AG zieht das Publikum in Gersthofen auf seine Seite

Plus Die bayerischen Kabarettisten sehen sich selbst als Beobachter der Menschen – und das seit 30 Jahren. Es wurde ein besonderes Bühnenjubiläum in der Stadthalle.

Von Thomas Hack

„Was wir seit 30 Jahren tun, ist, Menschen zu beobachten.“ Mit diesen eindeutig formulierten Worten eröffnete das Kabarett-Quartett Couplet AG in der Gersthofer Stadthalle einen Abend voller humorvoller Sketche, satirischer Songtexte und spöttischer Strophenmusik im bajuwarischen Stil. Und beobachten müssen die vier Bühnenkünstler tatsächlich eine ganze Menge. Denn auch zu ihrer Jubiläumsshow in der Stadthalle Gersthofen wurde wieder alles durch den kabarettistischen Reißwolf gedreht, was in irgendeiner Weise Schlagzeilen machte oder ein bedeutungsvolles Thema an den heimatlichen Stammtischen ist.

Dabei wurden nicht nur die Highlights aus drei Jahrzehnten Satirekunst auf das Publikum losgelassen, sondern auch brandneue Nummern, in welchen mit Gitarren, Quetschn und goldenen Stimmbändern das aktuelle Zeitgeschehen durch den kabarettistischen Kakao genommen wurde. Bissige Schüsse gegen die bajuwarische Politikerlandschaft waren an diesem Abend ebenso zu genießen wie die überzogenen Streitereien ausgedörrter alter Ehepaare oder einfach nur die Banalitäten des ganz normalen Alltagswahnsinns. Und die können einem durchaus auch mal selbst den kabarettistischen Narrenspiegel vors Gesicht halten.

