CSU Gersthofen: Stadtpark gehört zum "Neuen Herz" dazu

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Gersthofen standen die Neuwahlen der Vorstandschaft und ein Wechsel an der Spitze. Ines Dollinger wurde einstimmig zur neuen Ortsvorsitzenden gewählt und tritt die Nachfolge von Patrick Haas an, der das Amt nach sechs Jahren abgibt.

In seinem Bericht blickte Haas auf die Aktivitäten des Ortsverbandes zurück. Hervorzuheben sei die Teilnahme am Basar der Vereine, bei dem eine Spende von 1.700 Euro an den Fonds „Hilfe in Not“ übergeben werden konnte. Zudem wies Haas auf die Herausforderungen der kommenden Jahre hin, insbesondere im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2026. Er betonte: „Es muss wieder vernünftige und reale Politik ins Rathaus einziehen, und mit dem ‚Wünsch-dir-was‘ muss es aufhören.“

CSU Gersthofen begründet das Nein zum Haushalt 2025

Stefan Buck, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, kritisierte die Entwicklung der städtischen Finanzlage. Buck: „Wir haben in Gersthofen nach wie vor kein Einnahmenproblem, aber ein massives Ausgabenproblem. Gerade dringend notwendige Strukturmaßnahmen zur Verbesserung dieser Situation bleiben aber bis heute aus.“ Es sei kein echter Wille zum Sparen in den zurückliegenden Haushaltsberatungen erkennbar gewesen. „Wir brauchen aber gerade in diesen Zeiten seriöse und verlässliche Planungen. Diese vermissen wir ausdrücklich und haben daher auch dem laufenden Haushalt nicht zugestimmt“, erklärte Buck. Er ging auch auf das Thema Stadtzentrum ein und bedauerte, dass die laufende Bürgerbeteiligung nur eingeschränkt im Zusammenhang der Planungen zum „Grünen Herzen“ erfolge. „Es hätte uns gutgetan, den Planungsumgriff gleich über den Stadtpark hinweg zu erweitern. Wir planen schließlich die Gestaltung des Zentrums und blenden erneut wesentliche Teile dabei aus. Dies kann unseres Erachtens letztlich nicht zielführend sein.“

Neue Gesichter in der Vorstandschaft der CSU Gersthofen

Ines Dollinger wurde zur ersten Ortsvorsitzenden der CSU Gersthofen gewählt. Michaela Rogg, Stefan Buck und Stephanie Deimhard wurden als stellvertretende Vorsitzende bestimmt. Thomas Käsmayr übernimmt das Amt des Schatzmeisters, während Michael Fendt als Schriftführer und Patrick Haas als Digitalbeauftragter die Vorstandschaft ergänzen. Als Beisitzer wurden Rudolf Birle, Wolfgang Hadwiger, Matthias Götz, Marcella Reinhardt, Luba Walter, Michael Rehberger, Nina Weishaupt und Franz-Xaver Hintermayr gewählt. (AZ)