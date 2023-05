CSU lehnt nach Klausurtagung Pläne für "Grünes Herz Gersthofen" ab

Gersthofen soll ein "grünes Herz" im Stadtzentrum bekommen. Nun will die CSU eine Überarbeitung der Planung, die das Ende des aktuellen Konzepts bedeuten würde.

Derzeit laufen die Planungen für eine Neugestaltung der Innenstadt. Neben einem Wettbewerb zur Gestaltung der Potenzialfläche gibt es eine Mehrfachbeauftragung - einen Architektenwettbewerb - zur Bebauung des bisherigen Stadtparks. Daneben wird ein Mobilitätskonzept entwickelt; erste Überlegungen zu einer Sperrung des Teils der Bahnhofstraße vor der Strasserkreuzung und eine Umleitung des Durchgangsverkehrs über die Thyssen- und Schubertstraße wurden bereits von einem Planungsbüro vorgestellt. Nun fordert die CSU eine Neubetrachtung, welche die heutigen Planungskonzepte in weiten Bereichen zurück auf null stellen würde.

Gersthofen will den heutigen Rathausplatz und die Potenzialfläche auf beiden Seiten der Bahnhofstraße zusammenführen und dann die Stadtmitte dort zu einem neuen "grünen Herz" umgestalten. Dafür wird nicht nur die Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung gesperrt, sondern es wird auch die Zufahrt zur gemeinsamen Tiefgarage für das Rathaus und die Stadthalle neben dem Gasthof Strasser geschlossen. Außerdem soll südlich des City-Centers im heutigen Stadtpark eine Wohnbebauung entstehen - und damit nicht zuletzt die rund 20 Millionen wieder eingenommen werden, welche die Stadt für den Kauf der Potenzialfläche ("Gersthofer Loch") investiert hat.

CSU fordert ein Gesamtkonzept für Gersthofens Mitte

"Keine Stücklepolitik: Aus drei mach eins!" fordert nun CSU-Fraktionsvorsitzender Frank Arloth in einem Positionspapier. Dieses wurde gemeinsam von CSU-Fraktion und Ortsverband in einer Klausurtagung erarbeitet. Aus Sicht der CSU-Fraktion und des CSU-Ortsverbandes ist in erster Linie ein Gesamtkonzept erforderlich, das eine Gestaltung der Potenzialfläche mit dem Verkehr und dem Stadtpark in Einklang bringt. "Es macht keinen Sinn, hier drei Projekte immer einzeln zu betrachten", betont Frank Arloth. "Wir dürfen nicht gegen die Vorstellungen unserer Bürgerinnen und Bürger planen."

Die CSU-Fraktion und der CSU-Ortsverband sprechen sich erstens gegen einen Verkauf und zweitens gegen eine Bebauung des Stadtparks aus. "Denn wir wollen den Stadtpark als Grünfläche für kommende Generationen in der Hand der Stadt erhalten." Hinzu komme, dass es eine überzeugende Lösung für den Verkehr in der Bahnhofstraße nicht gebe. "Wir haben Zweifel, dass eine Umleitung über Thyssen- und Schubertstraße funktioniert. Schleichverkehr über die zur Bahnhofstraße anliegenden Wohngebiete ist viel wahrscheinlicher."

Zweifel an geplanten Gersthofer Umleitungsstrecken

Verkehre weiter südlich des Stadtzentrums über die Schubertstraße mit den dortigen Schulzentren, dem Kindergarten, dem geplanten neuen Jugendzentrum und der Sportanlage leiten zu wollen, sei ebenfalls im Ansatz verfehlt. "Damit kann die Bahnhofstraße nicht gesperrt werden, die Lösung kann nur über das Instrument eines 'Shared Space' erfolgen, wie es in vielen anderen Städten funktioniert und die CSU-Fraktion bereits in der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen hat."

Allerdings müssten die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität im Stadtpark deutlich erhöht werden, sodass hier eine Begegnungsstätte entstehe, zum Beispiel durch Einrichtung eines Cafés in Anbindung zum City-Center oder einer Bewegungslandschaft. "Wir fordern hier einen Ideenwettbewerb", so Arloth weiter im Positionspapier. "Konsequenterweise kann dann aber auf der Potenzialfläche bei einem Kaufpreis von 19 Millionen Euro kein zweiter Park entstehen." Vielmehr sei auch auf diesem Grundstück eine maßvolle Bebauung unter städtebaulichen Gesichtspunkten mit Arcaden oder Innenhöfen mit Stadtmarktcharakter vorzusehen, wo zum Beispiel auch regionale Produkte angeboten werden können. Letztlich sei der Rathausplatz, der an eine Betonwüste erinnere, attraktiver und grüner zu gestalten. "Wir fordern einen klaren Fahrplan für die Umsetzung des Gesamtkonzepts", erklärt Arloth.