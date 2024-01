Gersthofen

Curtis Stigers und die SWR Big Band lassen die Babyboomer zu Sinatra swingen

Plus Mit seiner kraftvollen, rauchigen Stimme lässt Curtis Stigers mit der SWR Big Band in Gersthofen die Swinging Sixties und die Hits von Frank Sinatra wieder aufleben.

Von Angela David

Es war nun schon das dritte Mal, dass die exzellente SWR-Big-Band in jüngster Zeit in Gersthofen gastierte, zuletzt mit Sängern Max Mutzke und Götz Alsmann. Stets stand Big-Band-Sound vom Feinsten auf dem Programm, doch seit vergangenem Jahr darf sich die Big Band auch "Grammy-Gewinner" nennen, wie Hans-Peter Zachary am Freitagabend nicht ohne Stolz in der Gersthofer Stadthalle berichtete. Dreimal schon war die SWR-Big-Band in der Vergangenheit für den Grammy nominiert, nun hat es mit dem Sieg in der Kategorie "Bestes Arrangement" mit dem Album "Bird Lives" geklappt. Diesmal begleitete die Big Band den amerikanischen Sänger Curtis Stigers, der mit seiner Las-Vegas-Show auf den Spuren von Franz Sinatra und des berüchtigten Rat Pack wandelt.

Kraftvolle, rauchige Stimme

Das gelingt allein schon deshalb gut, weil der einstige Popstar, der seine größten internationalen Erfolge Anfang der 90er-Jahre feierte, eine beeindruckend ähnliche Singstimme wie Sinatra hat: warm, kraftvoll, rauchig. Schon seit Beginn der 2000er-Jahre kehrte der heute 58-jährige Sänger und Saxofonist zurück zu seinen Jazzwurzeln und hat vor etwa zehn Jahren angefangen, Sinatra-Stücke zu interpretieren. Wie er kürzlich in einem Interview mit unserer Zeitung sagte, würde er als Nächstes gerne ein neues Jazzalbum mit Orchester aufnehmen.

