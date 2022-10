Gersthofen

18:00 Uhr

Da Vincis Fallschirmspringer landet im Gersthofer Ballonmuseum

Plus Er schuf mit der Mona Lisa wohl das berühmteste Gemälde aller Zeiten. Das Gersthofer Ballonmuseum präsentiert andere Facetten Leonardo da Vincis.

Von Gerald Lindner

Gemälde, die auch nach 500 Jahren noch die ganze Welt begeistern, wie die „Mona Lisa“ oder das „Abendmahl“, schuf Leonardo da Vinci. In einer neuen Sonderausstellung im Gersthofer Ballonmuseum werden noch viele weitere faszinierende Werke des italienischen Universalgenies präsentiert. Die Besuchenden bekommen dabei an Modellen vorgeführt, dass seine Visionen in der Realität funktionieren können. Manche werden im Grunde heute noch genutzt.

