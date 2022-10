Gersthofen

Darum dauert es beim gesperrten Gersthofer See noch länger

Wie es endlich mit dem See am Ballonstartplatz in Gersthofen weitergehen soll, wird jetzt erst im Novenber erklärt.

Plus Bad oder Regenwasserbecken: Was soll aus dem See im Gersthofer Wohngebiet am Ballonstartplatz werden? Die für den Herbst versprochene Lösung bleibt weiter aus.

Von Gerald Lindner

Ein beliebter Treffpunkt zum Baden und Feiern war jahrelang der See im Zentrum des Gersthofer Wohngebiets Am Ballonstartplatz. Doch seit gut einem Jahr ist mit dem Baden dort Schluss. Wegen unzureichender Wasserqualität ist der See gesperrt. Eine Lösung wurde für diesen Herbst zugesichert. Doch diese lässt immer noch auf sich warten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

