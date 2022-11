Darum verweigert Gersthofen einem Kindergarten einen höheren Zuschuss

Plus Neuer Tarif, höhere Heizungs- und Stromkosten: Kindertagesstätten kosten die Stadt Gersthofen künftig mehr Geld. Doch der Sozialausschuss lehnte einen Antrag ab.

Die steigenden Kosten machen auch vor den Gersthofener Kindergärten nicht halt. In diesem Monat stehen die Beratungen über den städtischen Haushalt 2023 an. Dabei geht es auch darum, wie viel Geld für die Kinderbetreuung aufgewendet werden muss. Und auch von privaten Trägern kommen jedes Jahr Zuschussanträge. Einen lehnte der Sozialausschuss allerdings jetzt zunächst einmal ab.