Darum werden an Gersthofer Spielplätzen Bäume gefällt

Plus Große Bäume werden derzeit an Gersthofer Spielplätzen gefällt. Und auch die Kanalstraße ist schon seit Wochen gesperrt. Für beides gibt es einen speziellen Grund.

Bis vor kurzen spendeten sie noch Schatten – jetzt wurden Bäume am Kolpingspielplatz sowie am Spielplatz an der Kanalstraße gefällt. Nach Angaben von Rathaussprecherin Wera von Witzleben sind seit Wochen Baumfällarbeiten an verschiedenen Stellen Gersthofens im Gang. „Die Gründe dafür sind nach Angaben unseres Baumgutachters Trockenheit und Grünastbruch.“ Der Sturm und das Wetter kommen jetzt noch dazu – das heißt, es ist eine Mischung aus allem – und natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme, damit keine Kinder zu Schaden kommen.

Wegen der Arbeiten ist die Laubenweg seit Wochen gesperrt. Aufgrund der sehr hohen Gefahr von Grünastbruch wurde dieser nach Besichtigung mit einem Baumgutachterer Laubenweg zwischen Kanalstraße und dem Parkplatz der Kleingartenanlage für jeglichen Verkehr – auch für Fußgänger – durch den Bauhof dicht gemacht. Auch die Dieselstraße war auf einem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und dem Hery-Park zeitweise wegen Baumschäden und den erforderlichen Fällungen gesperrt. In Gersthofen wird auch ohne konkreten Anlass, wie Gewitter oder Sturm, durch einen Baumkontrolleur regelmäßig der Baumbestand überwacht. Sein Einsatzgebiet umfasst Bäume an Straßen, Wegen, Friedhöfen und Plätzen im öffentlichen Bereich.

