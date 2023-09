Das Bezirksjugendorchester gratuliert in Gersthofen mit „Kir Royal“  

Sein 70-jähriges Bestehen feiert der Bezirk XV des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in idesem Jahr. Das war für den musikalischen Nachwuchs Grund genug für eine Gratulation.

Das Bezirksjugendorchester (BZJO) und das Bezirksnachwuchsorchester(BZNO) des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) Bezirk XV Augsburg haben ihrem Musikbund zum Jubiläum (70 Jahre ASM Bezirk XV) alle Ehre erwiesen. Mehr als 100 Nachwuchs-Musikerinnen und -Musiker trugen beim Galakonzert in der Stadthalle zu einem äußerst gelungenen Abend bei.

Mit einem beeindruckenden Programm präsentierten die jungen Musikanten aus den vielen Vereinen des Bezirks – diese umfassen Kapellen aus Stadt und Land Augsburg sowie aus Wertingen und Donauwörth – den Zuhörern in der gefüllten Stadthalle in Gersthofen einen genussvollen Konzertabend. Mit dem Bezirksnachwuchsorchester eröffnete Bezirksdirigent Gerhard Kratzer den musikalischen Reigen. Der Altersdurchschnitt liegt bei dieser Truppe bei 14 Jahren. Durch das Programm führte kurz, bündig, mit Witz und Esprit Lilly Anwander und Hanna Dittrich. Nach der Ouvertüre „ A Festival Prelude“ (Alfred Reed/James Curnow) und dem Stück „Herndon Exaltation“ (Robert W. Smith) entführte das Nachwuchsorchester das Publikum mit „Soundtrack Highlights“ aus „Guardians oft the Galaxy“ (Arr. Michael Brown) musikalisch in den Weltraum.

Junge Musizierende zu hoher Leistung animiert

Angela Ehinger, Bezirksvorsitzende des ASM Bezirks XV, lobte die Umsichtigkeit mit der es der Bezirksdirigent in liebevoller Art und Weise versteht, die jungen Musiker des Nachwuchsorchesters, zu hoher Leistung zu befähigen. Hohe Disziplin und Bereitschaft zeichneten auch das Bezirksjugendorchester aus, das vom hochqualifizierten Dozenten Philipp Kufner geführt wurde.

Die Ouvertüre „Jubiloso“ (Frank Erickson) mit ihren festlichen Klängen schien genau passend für das Geburtstagsjubiläum des Musikbezirks. Ein heroischer Auftakt nahm die Zuhörer mit ins Land von Mittelerde, die mystische Welt des berühmten Schriftstellers J.R.R. Tolkien. Das Bezirksjugendorchester spielte aus Johann de Meij’s Vertonung von „Herr der Ringe“ den 1. Satz – Gandalf. Man konnte den Tönen der Musik folgen, den schnellen Ritt des Zauberers Gandalf auf seinem Pferd „Schattenmähne“ vernehmen, und sich vom Zauber von Mittelerde tragen lassen.

Nach der Pause entführten Philipp Kufner und sein Orchester das Publikum in die Welt der Wiener Operette mit der Ouvertüre zu „Die schöne Galathee“ von Franz von Suppé (Arrangement Gerhard Baumann). Mit ansprechenden Walzerklängen holte Dirigent Philipp Kufner die Zuhörer sofort wieder ab. Wer aufmerksam zuhörte, erkannte in dem witzigen, hintergründigen Stück die Titelmelodie von „Kir Royal“.

Die „Internationalen Tänze“ in „Fifth Suite for Band“ (Alfred Reed) luden zu einer internationalen Reise ein. Dem berühmten Komponisten war es ein Anliegen Musik und Tanz in seinen überaus starken Ausdrucksformen zu vereinen. Vom Square über Sarabande spannt sich der Bogen von Amerika über Frankreich und Japan hin zur Klezmermusik nach Israel. Hier brillierte die Klarinettistin Alina Leutenmayr mit eindrucksvollen Einsätzen, die höchste Fingerfertigkeit erfordern. Gekonnt brachte sie die Spritzigkeit und Lebhaftigkeit der Klezmermusik zur Entfaltung. Großartig auch die Saxophone in ihrer Ausdruckskraft.

Im anschließenden Stück „Robin Hood“ König der Diebe (Michael Kamen/Arr. Paul Lavender) zeigten die Waldhörner ihre Stärke. Der Klang der Hörner steht in diesem Film für Kampfbereitschaft, Mut und Kraft. Gemeinschaftlich auf der Bühne verabschiedeten sich beide Ensembles zusammen mit zwei Zugaben bei einem begeisterten Publikum, das stehend den jungen Menschen applaudierte. Hier verwirklichte sich, was Dirigent Philipp Kufner meinte, als er von einer Jugend sprach, wie er sie in der letzten Woche erlebte: „Junge Menschen die Bereitschaft und Offenheit zeigen, Disziplin an den Tag legen und wahrlich, den mit Hingabe stehenden Applaus verdient haben.“