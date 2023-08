Gersthofen

06:30 Uhr

Das erwarten Gersthofer Bürger in Zukunft von der Innenstadt

Plus Wie soll eine „neue Mitte“ Gersthofens aussehen? Was halten Bürgerinnen und Bürger von den Plänen für das „Grüne Herz“? Dies wollte die Stadt wissen. Eine erste Bilanz.

Von Gerald Lindner

Zu einer „Informationsveranstaltung Innenstadt“ lud die Stadt Gersthofen im Juli Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus ein. Zudem hatten Gersthofer die Möglichkeit, ihre Anmerkungen beim Nachhaltigkeitsfestival zu platzieren. Beide Angebote wurden gerne genutzt. Teilnehmende konnten sagen, was sie von den aktuellen Plänen für ein „Grünes Herz“ halten, und selbst Vorschläge machen. Hier eine erste Auswertung der Wünsche und Anregungen. durch Städteplaner und Verwaltung.

Landschaftsplanerin Doris Grabner erläuterte zunächst, wie aus der Innenstadt ein „grünes Herz“ werden kann. Im Anschluss stellte Dirk Kopperschläger das Mobilitätskonzept vor. Etwa 35 Bürgerinnen und Bürger kamen am ersten Informationsabend ins Rathaus, unterhielten sich nach den Vorträgen angeregt mit den Planenden und stellten viele Fragen. Die Ideen wurden auf Stellwänden gesammelt und nach Themen gegliedert. Einige Fragen konnten direkt vor Ort beantwortet werden – so, warum ein neuer Park der Rathausplatz und die Potenzialfläche („Loch“) verbindet, notwendig sei. „Der Stadtpark wird in seiner jetzigen Form nicht angenommen, er ist zu versteckt“, so Doris Grabner, Landschaftsplanerin des Büros ghl Architekten und Landschaftsplaner.

