Das Gersthofer Jugendzentrum wird 25 - und das ist alles geplant

Das Jugendzentrum „Youth-Connection“, kurz YoCo, in Gersthofen feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Dazu sind viele Highlights am Jubiläumswochenende vom 15. bis 17. November geplant. Dabei soll nicht nur die Geschichte der Einrichtung, sondern auch der Erfolg der engagierten Arbeit mit Jugendlichen in Gersthofen gefeiert werden. .

Den Auftakt macht ein Empfang am Freitag, 15. November, für geladene Gäste. Tagsdrauf folgt eine Ehemaligen-Party unter dem Motto „Party like it’s 1999“ mit DJ und Kicker-Turnier von 18 bis 24 Uhr. Der Eintritt ist frei und für Besucherinnen und Besucher, Mitarbeitende und Freunde des Hauses offen. Der Tag der offenen Tür am 17. November bildet dann den Abschluss des Jubiläumswochenendes.

Das ist im Gersthofer Jugendzentrum Yoco alles geplant

Der Tag der offenen Tür beginnt um 13 und endet um 17 Uhr. Vor allem Kinder ab zwölf können dann das Angebot sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendzentrums kennenlernen und Teil einer lebendigen Gemeinschaft werden. Besucherinnen und Besucher können einmal hinter die Kulissen des YoCos blicken. Es sind Führungen durch die Räumlichkeiten geplant, um die verschiedenen Arbeitsbereiche zu zeigen und mehr über die Projekte und Aktivitäten des Zentrums zu erfahren.

Laut Pressemitteilung ist eine große Graffiti-Show geplant und die Möglichkeit, das Siebdruckverfahren auszuprobieren. Kicker, Billard, Spielkonsole und der Discoraum sind ebenfalls verfügbar. Zudem werden Snacks und Getränke im Juze-Café angeboten. Im Anschluss ab etwa 17.30 Uhr folgt dann bei Oscar Romero im Rahmen des Volkstrauertags ein gemeinsames Friedensfeuer. Im Anschluss lädt die Stadt Gersthofen zum Pizzaessen in das Juze ein.

So könnte das neue Jugendzentrum in Gersthofen aussehen. Foto: Architekturbüro Haas

„Wir blicken stolz auf 25 Jahre voller spannender Projekte, erfolgreicher Jugendförderung und gemeinschaftlicher Erlebnisse zurück“, sagt Markus Wolf, Leiter des Jugendzentrums Gersthofen. „Gleichzeitig möchten wir den Blick in die Zukunft richten und freuen uns sehr auf das neue Jugendzentrum, das zwischen der Anna-Pröll-Mittelschule und dem Paul-Klee-Gymnasium an der Schubertstraße entstehen wird.“ Auch dort soll das Jugendzentrum nach Wolfs Worten eine wichtige Säule der Jugendarbeit in Gersthofen sein, ein Ort der Vielfalt, Kreativität und Gemeinschaft.

Das schätzt Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle an dem YoCo

„Ein Vierteljahrhundert voller Engagement, Kreativität und unermüdlichem Einsatz für die Jugend unserer Stadt – das ist ein beeindruckender Meilenstein“, freut sich Bürgermeister Michael Wörle. Das Jugendzentrum habe bereits viele Gersthofer Jugendliche begleitet, ihnen Raum zur persönlichen Entwicklung gegeben und ihnen Werte wie Toleranz, Respekt und Gemeinschaftssinn vermittelt. Der Einsatz des YoCo-Teams für die Jugend sei von unschätzbarem Wert. (AZ)