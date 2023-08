Das Gersthofer Stadtsportfest könnte 50. Jubiläum feiern

Plus Es war die größte Breitensportveranstaltung weit und breit: Vor 50 Jahren fand das erste Gersthofer Stadtfest statt. Es folgte eine wechselvolle Geschichte.

Ein jährliches Sportfest als Angebot zum „Mitmachen für alle“ war eine Idee vor 50 Jahren. Aus dieser entstand schließlich das „Gersthofer Stadtsportfest“ mit Start am 14. Juli 1973. Nachdem das Interesse an dieser größten Breitensportveranstaltung der Stadt immer geringer geworden war, entschloss man sich vor ein paar Jahren, ganz darauf zu verzichten.

Johannes Lemberger und Ernst Pajonk aus der Leichtathletikabteilung des TSV Gersthofen waren federführend die damaligen Initiatoren für das Stadtsportfest. Beide zeigten als erfahrene Organisatoren dann auch über viele Jahre hinweg verantwortlich für eine erfolgreiche Entwicklung der „Gersthofer Olympiade“. Die dafür erforderliche professionelle Unterstützung kam von der Stadtverwaltung. Insgesamt haben sich seit dem Jahr 1973 sich mehr als 60.000 Vereins- und Freizeitsportler aktiv an den Stadtsportfesten beteiligt.