Gersthofen

18:30 Uhr

Das Gersthofer Trinkwasser muss noch länger gechlort werden

Plus Der Schaden am Saugbehälter in Gersthofen ist größer als noch vor einem Monat gedacht. Das hat auch Folgen für die Trinkwasserversorgung in der Stadt.

Von Gerald Lindner

Seit Oktober 2019 wird das Gersthofer Trinkwasser gechlort und die Bürgerinnen und Bürger müssen damit leben, dass es beim Duschen nach Schwimmbad riecht. Eigentlich wollte man jetzt im März den Zusatz der keimtötenden Chemikalie Schritt für Schritt beenden. Doch schon Ende Januar zeichnete sich ab, dass dieser Termin nicht mehr zu halten ist. Grund dafür ist ein Schaden im Bereich des Saugbehälters, wie im Januar festgestellt wurde. Doch im Stadtrat am Mittwochabend wurde deutlich - es sieht schlimmer aus als gedacht.

