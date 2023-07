Das große Open-Air-Festival: Das bieten in diesem Jahr die Gersthofer Rasenkonzerte

Sie wurden im Zuge der Corona-Einschränkungen erfunden, um den Menschen dennoch Kultur zu bieten. Nun gehen die Gersthofer Rasenkonzerte in eine neue Runde.

Gut zwei Jahre lang lag das Leben wegen der Corona-Pandemie nahezu vollständig brach. Stark betroffen war auch der Kulturbereich. Schließlich wurden viele Veranstaltungsstätten geschlossen, um Ansteckungen bei Konzerten oder Theaterabenden auszuschließen. Um dennoch den Menschen Kulturveranstaltungen anzubieten und auch den Künstler und ihren Techniker-Teams eine kleine Auftritts- und Einnahmemöglichkeit zu verschaffen, schuf das Gersthofer Kulturamts-Team das Veranstaltungsformat „Rasenkonzerte“ im Freien. Das Angebot wurde aus dem Stand ein Riesenerfolg ebenso wie seine Neuauflage im Sommer 2022. In diesem Jahr geht das Konzertfestival nun in seine dritte Runde.

Alpen-Brass am Rasen, Rock und Pop Open Air am Wald und Hip-Hop für Kids auf der Wiese. Die Rasenkonzerte bei den Naturfreunden Gersthofen finden auch heuer statt. Vom Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. August, gibt es wieder ein Programm für nahezu jeden Musikgeschmack. Waren bereits solche bekannten Formationen wie die Münchener Freiheit oder Gregor Meyle in Gersthofen an der Westendstraße zu Gast, ist das Programm dieses Jahr ebenfalls hochwertig und vielseitig. Zu erleben sind sowohl bekannte Protagonisten, Singende und Musizierende als auch regionale Formationen, die noch am Anfang stehen.

Stefanie Heinzmann tritt erstmals in Gersthofen auf

Folgende Gäste treten bei den Gersthofer Rasenkonzenrten auf: Den Auftakt macht am Donnerstag, 3. August, Stefanie Heinzmann mit ihrem Programm „XV“. Die Schweizer Powerfrau des Soul-Pop bringt neben ihrer kraftvollen Stimme ganz viel Sonnenschein und Liebe mit nach Schwaben. Unterstützt von Sascha Seelemann, der gefühlvollen Deutschpop im Gepäck und auf der Gitarre hat, bietet sie einen zum Sommerabend passenden Feelgood-Sound.

Sie stammen aus dem Augsburger Land und sind weit darüber hinaus als Kultrocker und local heroes bekannt: The Seer bringen am Freitag, 4. August, ein ganz besonderes Best-of Programm auf die Bühne der Rasenkonzerte.

The Seer treten am Freitag bei den Rasenkonzerten in Gersthofen auf. Foto: Peter Bruns

Mit ihrer energiegeladenen Show präsentieren die Folk-Rocker Musiparty zwischen Wald und Rasen.

Angelo Kelly gibt am Samstag ein Rasenkonzert auf der Freilichtbühne bei den Naturfreunden Gersthofen. Foto: Chris Bucanac

Angelo Kelly präsentiert dann am Samstag, 5. August, sein persönliches Mixtape – gemeinsam mit dem Freund und Multi-Instrumentalisten Matthias Kraus gibt er bekannten und beliebten Songs eine ganz eigene und persönliche Note. Seine Fans können ihn mit seinen Lieblingssongs live erleben.

Doppelkonzert als bayerisch-österreichische Gaudi

Ein bayerisch – österreichisches Freundschaftsspiel zwischen Wien und Niederbayern wird das gemeinsame Konzert von Pam Pam Ida und dem Silberfischorchester sowie „folkshilfe“. Sie bieten in einem Doppelkonzert moderne und doch heimatbezogene Musik zwischen Brass-Wiesn und Quetschn-Synthie-Pop. Sie treten am Sonntag, 6. August in Gersthofen auf.

Pam Pam Ida sind beim Finale der Gersthofer Rasenkonzerte am Sonntag zu hören. Foto: Susanne Pesl

Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr. Die Kinderparty mit dem rappenden Nashorn Dikka am Sonntagvormittag ist bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Kostenlose Parkplätze gib es am Park-and-Ride-Platz des Bahnhofs Gersthofen und beim Hery-Park. Karten für die Rasenkonzerte sind unter www.stadthalle-gersthofen.de/rasenkonzerte sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline: 0821/2491550 erhältlich. Die ultimative Sonntagsparty für Kids mit dem rappenden Nashorn Dikka ist bereits ausverkauft.