Das hat Bernd Schwarz mit dem Gersthofer City-Center vor

Plus Nur eine deutliche Erweiterung kann das City-Center in Gersthofen retten. Das betont der Eigentümer des Einkaufzentrums. Nun stellte er im Stadtrat seine Pläne vor.

Von Gerald Lindner

Leere Geschäftsräume, wenig frequentierte Ladenstraßen – seit Jahren geht es mit dem Gersthofer City-Center in der Stadtmitte bergab. Bernd Schwarz, der den Einzelhandelsbereich vor gut eineinhalb Jahren erwarb, sieht die einzige Chance in einer großflächigen Erweiterung unter dem heutigen Stadtpark, wenn das Center auf Dauer überleben soll. Seine aktuellen Planungen stellte er jetzt erstmals im Stadtrat vor. Doch eine Reihe der Stadträte, allen voran die der CSU-Fraktion, überzeugte er damit nicht.

„Die Revitalisierung der Innenstadt ist nicht nur in Gersthofen ein Thema“, machte zunächst Christian Hörmann vom Büro CIMA, der Gersthofen seit Jahren bei der Städteplanung berät, deutlich. „Die früheren Ankergeschäfte im Bereich Schuhe, Textil- und Elektronikhandel funktionieren längst nicht mehr.“ Die Ankerfunktionen in den Städten liegen demzufolge heute nur noch in den Sparten Lebensmittel, Drogerien und Apotheken, also in der Nahversorgung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

