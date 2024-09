Das ist bei der Gersthofer Hochzeitsmesse geboten

Mehr als 30 regionale Aussteller erwarten die Besucher am Sonntag, 29. September, in der Stadthalle in Gersthofen. Es sind alle Bereiche, die für eine Hochzeit relevant sind, abgedeckt - von Ringen, über Mode, bis hin zur Hochzeitstorte. Mit seinem Ticket nimmt jeder Besucher automatisch an einer Hochzeitstombola teil. Das Circularium sorgt für Speis und Trank. Tickets können vergünstigt auf der Website www.hochzeitsmesse-gersthofen.de oder an der Tageskasse gekauft werden. Die Messe dauert von 11 bis 18 Uhr. (AZ)