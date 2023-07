Das ist beim Nachhaltigkeitsfestival in Gersthofen geboten

"Einfach nachhaltig leben" – diesem Motto ist ein zweitägiges Festival am Wochenende in Gersthofen gewidmet. Und das ist dabei geboten.

Das Nachhaltigkeitsfestival hat schon zum Auftakt im letzten Jahr viele Besucherinnen und Besucher auf den Rathausplatz und in den Stadtpark gelockt. Heuer findet die Veranstaltung an zwei Tagen, am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, unter dem Motto „einfach nachhaltig leben“ statt. Alle Angebote, Ausstellungen, Theaterstücke und Mitmachaktionen sind kostenlos. Hier eine Übersicht.

Kindertheater, Kunstaktion und Nachhaltigkeitsworkshop

Am Samstag, 8. Juli, geht es um 10 Uhr los mit dem Künstler Olli Marschall, der im Stadtpark eine nachhaltige Kunstaktion mit dem Titel „Nichts geht verloren“ veranstaltet. Um 14 Uhr findet im Ballonmuseum das Kindertheaterstück „Lilu feiert Geburtstag – und Plastik feiert mit“ (ab sieben Jahren), dargeboten vom Jungen Theater Augsburg, statt. IKEA Gersthofen veranstaltet am Samstag zu verschiedenen Uhrzeiten Nachhaltigkeits-Workshops. Die Anmeldung dazu ist unter www.ikea.de/augsburgevents möglich.

Das Programm am Sonntag, 9. Juli, bietet um 10.30 Uhr ein Klimafrühstück im Wirtshaus „Zum Strasser“ und eine Podiumsdiskussion „Zukunft der Energieversorgung: Die Energiewende lokal umsetzen.“

Angebote rund ums nachhaltige Leben

Auf dem Rathausplatz, im Rathaus, im Stadtpark und im Ballonmuseum gibt es von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Info- und Mitmach-Stände und viele Angebote rund ums nachhaltige Leben.

Zahlreiche Aussteller wie Greenpeace, die Stadt Gersthofen, das Landratsamt Augsburg bieten Informationen zum Energieberatungsangebot, einen Stromspar-Check und Carsharing-Angebote. Ergänzt wird dies durch einen Eine-Welt-Verkauf. Der Nogent-Verein veranstaltet ab 15 Uhr ein Boule-Turnier auf dem kleinen Rathausplatz.

Im Stadtpark präsentieren sich unter anderem der Solarenergie-Förderverein mit Informationen rund ums Thema Photovoltaik sowie eine Firma mit Second-Life Energiespeichern für Gewerbe, die Gersthofer Kindergärten, Schulen und Mittagsbetreuungen bieten Spiele und Bastel-Aktionen. Der TSV Gersthofen ist mit Tischtennis dabei.

Fahrräder können in Gersthofen codiert werden

Auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße gibt es eine Fahrradcodierung des ADFC, viele unterschiedliche Lasten- und Spezialräder zum Ausprobieren, sowie eine Landmaschinen-Ausstellung. Um 16.30 Uhr führt das klexs-Kindertheater im Stadtpark das Stück „Glitzer, Gloria und Schweinekuss“ auf. Der Eintritt ist frei.

Die Stadt Gersthofen ist seit neustem „Fairtrade-Town“. Dies wird am Sonntag um 14 Uhr mit der offiziellen Zertifizierung durch Fair Trade Deutschland gefeiert. Zum Nachhaltigkeitsfestival hat die Stadt Gersthofen einen Schulwettbewerb ins Leben gerufen. Die Prämierung findet am Sonntag um 13 Uhr an der Bühne auf dem Rathausplatz statt. In der Stadtbibliothek zeigt das Landesamt für Umwelt die Ausstellung „Energiewende“. Im City-Center gibt's mit "Unsichtbares sichtbar machen“ eine weitere Ausstellung. Beide sind auch schon jetzt geöffnet.

Nachhaltigkeitsfestival in Gersthofen: Workshops im Rathaus

Im Rathaus finden Workshops für Kinder (Filzen und Basteln mit Konservendosen) und Vorträge für Erwachsene statt, in denen sie sich über Energiethemen informieren können. Auf dem Rathausplatz und im Stadtpark gibt es viele Essensangebote. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Gersthofer Blasharmoniker und das Jugge Offbeat. Eine Rallye unter dem Motto "Rennen rennen", wobei Autos nur mit Muskelkraft bewegt werden, findet am Sonntag um 15 Uhr in der Brahmsstraße statt. Anmeldungen dafür sind erbeten in Zweierteams unter veranstaltung@gersthofen.de mit Namen und Alter.