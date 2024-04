Das ist in Gersthofen am Maimarkt geboten

In Gersthofen und seinen Ortsteilen wird der Start in den Mai gefeiert. Dabei haben am Feiertag in Gersthofen auch viele Geschäfte auf.

In Gersthofen finden am 1. Mai wieder der Maimarkt samt Maibaumfeier statt. Die kurze Bahnhofstraße sowie die Augsburger Straße, von der Rathauskreuzung bis zur Kreuzung Gries-/Feldstraße, und der Rathausplatz werden von 9 bis 18 Uhr zur Flaniermeile. Angeboten werden etwa Bekleidung, Edelstahlprodukte, Kunsthandwerk, Lederwaren, Schmuck, Spielwaren, Tischwäsche und mehr. Dazwischen stehen Info- und Imbissstände.

Von 12 bis 17 Uhr öffnen dann auch verschiedene Geschäfte in der Innenstadt sowie im City-Center. Viele Läden bieten zum verkaufsoffenen Feiertag besondere Aktionen an.

Kinderschminken, Konzerte und Auftritte

Des Weiteren steigt ein großes Rahmenprogramm: Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen zeigt eine Löschübung (14.30 Uhr) auf der Potenzialfläche und präsentiert den ganzen Tag verschiedene Fahrzeuge in der Bahnhofstraße. Eine mobile Wache der Polizei wird kommen sowie das Bayerischen Roten Kreuz, das neben Kinderschminken und Erste-Hilfe-Vorführungen auch wieder diverse Fahrzeuge mitbringt. Zudem wird ein Riesentrampolin für Spaß und Unterhaltung sorgen.

Zum Ausklang lockt dann ab 16 Uhr der Maibaumtanz – direkt am Maibaum auf dem kleinen Rathausplatz. Es spielt die Gerry Fried Bigband; außerdem treten auf: Heimat- und Volkstrachtenverein Jugend (16.05 und 16.15 Uhr), die Kinder vom Elisabethkindergarten (16.35 Uhr und 16.55 Uhr), der Heimat- und Volkstrachtenverein (16.45 und 17.05 Uhr); Bürgermeister Michael Wörle und Arne Zießow, Vereinsvorstände-Vorsitzender, sprechen ein Grußwort. Die Moderation hat Arne Zießow inne. Die Musikalische Leitung obliegt Leonardo Dianori. Gegen 17.30 Uhr klingt das Fest aus.

Das ist in den Gersthofer Stadtteilen geboten

In Edenbebergen beginnt die Maibaumfeier am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr am Feuerwehrhaus, in Batzenhofen an der Mehrzweckhalle. In der Adalbert-Stifter-Siedlung wird um 17 Uhr der Baum aufgestellt, ab 18 Uhr gefeiert. Am 1. Mai beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit Musik. In Rettenbergen wird die Maibaumfeier am Dienstagabend am Feuerwehrhaus von einem Lagerfeuer begleitet. In Hirblingen findet um 19 Uhr ein Standkonzert am Vereinstadl statt, anschließend ist die Maibaumfeier und um 21 Uhr ein Lagerfeuer. (AZ)