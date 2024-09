Das ist neu im Gersthofer Vereinsleben

Bei der Versammlung der Vereinsvorstände in Gersthofen wurde auf Änderungen und die Zukunft der Vereine der Stadt Gersthofen und ihrer Ortsteile geblickt. Der Vorsitzende des Gremiums, Arne Zießow, betonte bereits zu Anfang, wie wichtig der Einsatz im Ehrenamt ist. „Eine Überlastung der Ehrenamtlichen ist für Vereine auf Dauer schädlich“, so Zießow. In Gersthofen wurde dieses Jahr ein Verein aufgelöst, es wurde aber auch ein neuer gegründet.

