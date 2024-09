Das Kriegerdenkmal in Gersthofen ist fertig saniert

Die bauliche Substanz und das optische Erscheinungsbild des im Jahr 1922 errichteten Kriegerdenkmals ist für die Zukunft gesichert. Die CSU aus Gersthofen sieht den Abschluss der Arbeiten als ihren Erfolg an, hatte die Stadtratsfraktion doch einen entsprechenden Antrag auf Renovierung doch 2019 gestellt. „Das Denkmal ist in einem Zustand, welcher der Ehre und dem Andenken der Gefallenen und Verstorbenen der Weltkriegsereignisse nicht mehr würdig ist“, so die damalige Antragsbegründung, erinnert Stadtrat Karl-Heinz Wagner, der für die CSU-Fraktion die Maßnahme von Beginn an begleitete.

Beabsichtigt war zunächst, dass die Sanierungsmaßnahmen bereits im Jahr 2022 zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Denkmals hätten beendet sein sollen. Schneller ging es damals bei der Erstellung des Denkmals. Im August 1921 fasste der Gemeinderat den Beschluss für die Ausführung; die Einweihung erfolgte dann bereits im Juni 1922, so Karl-Heinz Wagner weiter. Die Renovierung in der Kostengröße von rund 50.000 Euro umfasst die Beseitigung von Schäden an der Mauer, eine Generalreinigung und eine Erneuerung der Fugen. An den Namenstafeln wurden die verwitterten Inschriften der in den Kriegen gefallenen Soldaten, Vermissten und Verstorbenen neu gemalt.

Darum blickt der Löwe in Richtung Osten

Der „brüllende Löwe“ als Zeichen von Macht und Stärke gehört weiterhin zum wichtigsten Gestaltungselement des Denkmals. „Der Gersthofer Löwe brüllt warnend in Richtung Osten, um eine von dort drohende Gefahr abzuwehren“. So wurde früher den Schulkindern die Blickrichtung des Löwen erklärt. Immer bleibend ist die Botschaft: „Den Gefallenen zur Ehre, den Lebenden zur Mahnung“. (AZ)