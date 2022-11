Gersthofen

18:03 Uhr

Das plant die Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana für den Fasching

Plus Neues Prinzenpaar, neues Showprogramm: Die Gersthofer Faschingsgesellschaft hat die Corona-Zeit gut überstanden. Und für die neue Saison gibt's schon viele Pläne.

Auch in Gersthofen beginnt wieder die närrische Zeit – allerdings einen Tag nach Freitag, 11. November. Die Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana stellt traditionsgemäß ihr neues Prinzenpaar und das Showprogramm am ersten Samstag nach Faschingsbeginn vor. Lechana-Präsident Jürgen Centmeier freut sich, dass sein Team die Corona-Pause gut überstanden hat. So steht wohl der "Lechana Space Party 2023" – so das neue Motto – nichts mehr im Weg.

