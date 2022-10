Weihnachten und Fasching: Das plant die Gersthofer Musikschule

Plus Gut aufgestellt zeigte sich die Sing- und Musikschule Gersthofen bei der Jahreshauptversammlung. Demnächst steht eine große Anschaffung an.

Die Gersthofer Sing- und Musikschule sieht sich weiterhin am Puls der Zeit. Die Bildungseinrichtung hat erneut gut gewirtschaftet. Ihr Etat liegt bei rund 797.000 Euro. Demnächst wird ein Flügel für das Vorspielen im großen Saal angeschafft. Und es ging bei der Jahreshauptversammlung noch um weitere Themen.