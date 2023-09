Das plant die Gersthofer Stadtbibliothek im Oktober

Wenn die warmen Tage den kälteren weichen und des immer früher dunkel wird, beginnt wieder die Zeit für Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Gersthofen.

„Der Herbst ist da und somit hat die Hochsaison in der Bibliothek offiziell begonnen“, erklärt Bibliotheksleiterin Irina Turner. Sie hat eine Reihe von Veranstaltungen für den Oktober in petto. An den Donnerstagen, 5. und 19. Oktober, jeweils um 16.30 Uhr liest Leseomi Edith für kleine Kinder von drei bis fünf Jahren und im Anschluss für die Älteren von fünf bis sieben Jahren spannende und lustige Geschichten vor.

Am Samstag, 7. Oktober, finden wieder das Repair Café, die Spieletauschbörse und das Sprachencafé Deutsch statt. Neu ist folgendes Angebot: Die Energieberatung der Verbraucherzentrale startet am Freitag, 27. Oktober, in der Stadtbibliothek. Termine können unter Telefonnummer 0821/2491 365 vereinbart werden.

Verbraucherbildung in der Gersthofer Stadtbibliothek wird fortgesetzt

In der Verbraucherbildung – immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr – geht es im Oktober um Online-Shopping, Bezahlen per Smartphone, und Online-Schnäppchen. Wie üblich, steht der Donnerstagvormittag allen Schachfans offen und am 26. Oktober ist wieder Spieleabend.

„Auch wenn der Herbst dunkler wird, haben wir Abwechslung geplant“, so Irina Turner weiter. Sie hat auch ein Anliegen: Für den Märchenvorlesetag am Freitag, 17. November, sucht die Stadtbibliothek noch Erzähler und Erzählerinnen aller Alter und Sprachen, die Ihre Lieblingsmärchen teilen wollen. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0821-/2491510 bis Montag, 16. Oktober, entgegen genommen.

In der Vorweihnachtszeit wird es stimmungsvoll: Am Donnerstag, 14. Dezember, findet in der Stadtbibliothek ein adventliches Kerzenscheinkonzert mit Lesung statt. Tickets sind in den nächsten Tagen am Kartenvorverkauf erhältlich. Alle Informationen zu Veranstaltungen findet man auch unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de