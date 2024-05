Gersthofen

vor 52 Min.

Das plant Gersthofen für den neuen Waldkindergarten

Plus Seit Jahren gibt es in Gersthofen den Wunsch von Eltern, einen Waldkindergarten einzurichten. Nun ist das Projekt nach einem Bauausschussbeschluss einen Schritt weiter.

Von Gerald Lindner

Die Planungen für einen Waldkindergarten laufen seit geraumer Zeit. Nachdem nach längerer Suche andere Standorte ausgeschieden sind, wird das Angebot auf einem städtischen Grundstück am Waldrand von Batzenhofen nahe der Sautener Straße sein. Nicht nur in Gersthofen ist das Interesse an einem Waldkindergarten groß, auch in anderen Orten des Landkreises Augsburg gibt es Pläne für eine Eröffnung. Eltern, die ihre Kinder in einem Waldkindergarten anmelden, wollen möglichst früh einen Bezug zur Natur fördern sowie den Kleinen viel Bewegungsfreiheit und Raum für Fantasie bieten.

Die Eröffnung eines Waldkindergartens in Gersthofen wird in den zuständigen Gremien der Stadt schon länger diskutiert. Die Stadtverwaltung hatte alle Eltern mit Kindern, die zwischen 1. September 2018 und 31. Mai 2022 geboren sind, angeschrieben und gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen. 104 Familien sagten, sie würden ihr Kind zur Betreuung in einem Waldkindergarten anmelden. Das Angebot richtet sich an Familien, die eine naturnahe Erziehung für ihren Nachwuchs wünschen. Dazu gehört, dass während der Betreuungszeit auf externe Spielmaterialien verzichtet wird und nur das zur Verfügung steht, was der Wald zu bieten hat. Auch schmutzige Kleidung ist durch das Spielen im Freien immer mal wieder eingepreist.

