Das Programm in der Stadthalle Gersthofen geht wieder richtig los

Mit den gelockerten Corona-Einschränkungen ist auch wieder mehr Kultur möglich. In Gersthofen haben sich einige Prominente angesagt.

Die Kultur kehrt nach Gersthofen immer mehr zurück: Ab 14. März gehen viele neue Veranstaltungen in der Stadthalle in den Vorverkauf, darunter viel Comedy und Kabarett, aber auch Veranstaltungen für Kinder.

Relativ kurzfristig konnten Uwe Wagner und sein Team für den Mai noch zwei weitere Veranstaltungen für ein Gastspiel engagieren: So gibt es am 1. Mai ab 15 Uhr ein Gastspiel des Deutschen Theaters München mit ihrer Bühnenadaption des Kinofilms "Oh wie schön ist Panama" für Kinder ab 4 Jahren. Zu Muttertag am 8. Mai kommt das a-cappella-Ensemble Greg is Back zu einem Konzert ab 18 Uhr.

Aktuell gilt noch die Maskenpflicht in der Stadthalle Gersthofen

"Wir rechnen fest damit, dass es zum 20. März noch einmal zu deutlichen Erleichterungen für das Kulturangebot in Bayern kommt", so Kulturamtsleiter Uwe Wagner. „Das wird sich wohl auf Lockerungen bei den Corona-Auflagen für den Besuch von Kulturveranstaltungen auswirken. Aktuell gilt ja bei uns immer noch die 2G-Regel mit einer FFP2-Maskenpflicht beim kompletten Besuch.“

Vom 4. bis 7. August 2022 finden die Rasenkonzerte 2022 statt: Gregor Meyle am 4. August ab 20 Uhr; Münchener Freiheit & Support am 5. August ab 20 Uhr; The Presley Family am 6. August ab 20 Uhr; das Kinder-Mitmachkonzert von Donikkl am 7. August am 11:00 Uhr. "Nach der erfolgreichen Ausgabe im letzten Jahr erhielten wir so viel positives Feedback für das Open Air auf dem einzigartigen Gelände der Naturfreunde Gersthofen, dass wir mit der Fortsetzung in diesem Jahr sogar noch einen draufsetzen wollen", so der Leiter des Kulturamtes.

Theaterstück in der Stadthalle über das Leben von Oskar Schindler

Das Theater-Abo deckt auch im zweiten Halbjahr 2022 eine große Bandbreite ab: Mit ihrer neuen Produktion Teatro Delusio kommt Familie Flöz am 8. Oktober um 19:30 Uhr nach Gersthofen. In dem Theaterstück "Oskar Schindlers Liste" am 5. November ab 19:30 Uhr wird die wahre Geschichte des deutschen Unternehmers Oskar Schindler erzählt.

Am 10. Dezember um 19:30 Uhr wird in dem Historienmusical "Stille Nacht – ein Notenblatt des Himmels" die Geschichte des weltweit bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsliedes in einer aufwändigen Produktion erzählt.

Am Sonntag, 11. September, macht Barbara Ruscher mit ihrem Programm "Mutter ist die Bestie" in der Serie "Live unterm Ballon" im Ballonmuseum Gersthofen den Anfang für ein abwechslungsreiches Kabarett- und Comedy-Programm. Bereits am 6. Oktober um 19:30 Uhr geht es mit Michael Altinger und seinem neuen Programm "Lichtblick!" weiter.

Am 13. Oktober um 19:30 Uhr kommen mit den Wellküren drei "alte Bekannte" mit ihrem neuen Programm "Des wird scho wieder" zurück in die Stadthalle nach Gersthofen. Am 28. Oktober geht es in der Reihe "Live unterm Ballon" mit der jungen Komödiantin Eva Karl-Faltermeier weiter. Der Programmtitel "Es geht dahi" klingt jetzt nicht so nach Comedy und so verwundert es nicht, dass sie über sich selbst sagt, sie wäre eine Optimistin auf den zweiten Blick.

Den Abschluss der Veranstaltungen aus dieser Rubrik macht das Kabarett-Urgestein Jochen Malmsheimer, der am 9. November mit seinem Programm "Dogensuppe Herzogin - ein Austopf mit Einlage" um 19:30 Uhr halt macht.

Die Meinungen über Gregor Gysi gehen schnell weit auseinander. Bei einem sind sich allerdings (fast) alle einig: er ist ein schlauer Kopf, spricht Klartext und ist dabei auch unterhaltsam. Genau dies wird der Bundestagsabgeordnete am 28. Oktober ab 19:30 Uhr in dem autobiografischen Gespräch mit Hans Dieter Schütt zeigen wollen.

Nachfrage nach Karten für "Sam" ist immer groß in Gersthofen

Bei den letzten Gastspielen von Feuerwehrmann Sam ging es jeweils hoch her und das nicht nur bei den jeweiligen Stücken. Die Karten waren so schnell weg, dass sich auch Dramen in den Familien abspielten, die keine für einen Besuch mehr ergattern konnten. Deswegen empfiehlt das Team der Stadthalle, hier sehr schnell tätig zu werden, um bei dem neuen Abenteuer "Der verlorene Piratenschatz" am 2. Oktober ab 15 Uhr dabei sein zu können.

Am 7. Oktober kommt das beliebte Duo Graceland mit Streichquartett und Band zu einem Simon & Garfunkel–Tribute ab 20:00 Uhr zurück nach Gersthofen.

So etwas wie ein weiterer gern gesehener Gast ist auch Konstantin Wecker, den am 13. Oktober ab 19.30 Uhr zusammen mit seinem langjährigen Partner Jo Barnikel am Piano mit seinem Programm "Solo zu zweit" in der Stadthalle Gersthofen auftritt.