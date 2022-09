Das Rote Kreuz ist in Gersthofen seit 100 Jahren in Bereitschaft

Am 17. September wird das hundertjährige Bestehen der Bereitschaft Gersthofen des BRK gefeiert. Was es am Tag der offenen Tür alles zu sehen und zu erleben gibt.

Bei Gedanken an das Bayerische Rote Kreuz kommen den meisten Menschen als erstes Blaulicht, Martinshorn bei blutigen und lebenserhaltenden Rettungseinsätzen in den Sinn. Diese nehmen auch einen großen Teil der Arbeit ein, die meist von Hauptberuflichen geleistet wird. Es gibt aber noch wesentlich mehr Bereiche, in denen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz sind. Zum Beispiel bei der BRK Bereitschaft Gersthofen, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiern kann.

Am 15. Juni 1922 wurde die Sanitätskolonne Gersthofen gegründet, 1963 wurde der erste Sanitätswagen, ein VW-Bus, angeschafft. Zuvor waren die Helferinnen und Helfer meist mit dem Fahrrad unterwegs.

Sanitätsdienst des BRK ist bei vielen Veranstaltungen in Gersthofen

Zuletzt ist die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes unter der Leitung von Andrea Amador in Gersthofen in Erscheinung getreten, als man während der Pandemie innerhalb kürzester Zeit ein Corona-Schnelltestzentrum im City-Center aus dem Boden gestampft hat. "Hier hat das Ehrenamt das Stäbchen in der Hand", lautet der Slogan.

"Der Sanitätsdienst ist eine unserer Kernaufgaben", erklärt der stellvertretende Bereitschaftsleiter Alexander Plohmann. Ob auf Kulturveranstaltungen in der Stadthalle, beim Silvesterlauf in der Sportarena, oder großen Feierlichkeiten – die Mitglieder der Bereitschaft sind immer im Einsatz. Bei Großeinsätzen unterstützt der Sanitätsdienst den Rettungsdienst. Die Sanitäter haben deshalb eine wichtige Funktion im Katastrophenfall. Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem, Essen und Trinken und Notunterkünfte bereitzustellen. Die Basis dazu bietet das 1990 in Betrieb genommene Rot-Kreuz-Haus in Gersthofen, das über eine Gastroküche und einen großen Saal für einen vorübergehenden Aufenthalt verfügt. Das Rot-Kreuz-Haus wird auch für die regelmäßigen Blutspende-Termine genutzt.

Zum hundertjährigen Bestehen: Schauübungen an der Gersthofer Daimlerstraße

Die Mitglieder der Bereitschaft Gersthofen engagieren sich aber auch für Menschen mit Handicap, begleiten Menschen mit psychosozialer Notfallversorgung, sorgt im inklusiven Mix-Team für gemeinsame Erlebnisse und betreibt als neueste Errungenschaft im Fachdienst Technik & Sicherheit ein eigenes Drohnenteam, das häufig zur Vermisstensuche, aber auch zum Aufspüren von Glutnestern bei Waldbränden angefordert wird.

Bereits am 2. Juli wurde bei der Jubiläumsfeier in der Gersthofer Stadthalle bei einem Festakt die neue Fahne gesegnet, nun will man am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr mit der Bevölkerung bei einem Rot-Kreuz-Tag feiern. Zu diesem Anlass kann man nicht nur exklusiv hinter die Kulissen blicken. "Um 14 Uhr und 17 Uhr werden Schauübungen stattfinden", sagt Andrea Amador. Aber auch rund um das Domizil in der Daimlerstraße ist einiges geboten. Neben einer Fahrzeugausstellung, bei der man Gerätschaften sieht, die ansonsten nur im Katastrophenfall zum Einsatz kommen, wird der ADAC mit einer Kindersitzberatung vor Ort sein. Für die kleinen Besucher und Besucherinnen steht eine Hüpfburg in Form eines Rettungswagens bereit. Außerdem gibt es ein Kinderschminken, und in den Mini-Rot-Kreuz-Elektroautos kann man ein paar Runden drehen. Bei einer Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Die Großküche liefert den ganzen Tag über Speis und Trank, am Abend eröffnet dann die Cocktail-Bar, und DJ Brainkiller heizt mit aktuellem Sound ein. Und eines ist gewiss: Wenn sich an diesem Tag irgendjemand verletzten sollte, ist beste Betreuung vor Ort.