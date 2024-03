Gersthofen

vor 18 Min.

Das sagt die Stadt Gersthofen zu Bürgerentscheid und Ratsbegehren

Die heutige Zufahrt zur Tiefgarage für Rathaus und Stadthalle Gersthofen an der Bahnhofstraße soll geschlossen werden. So kann der Rathausplatz mit dem „Loch“ künftig zum Grünen Herzen umgestaltet werden.

Plus In einer Woche wird über Pläne der Stadt Gersthofen entschieden, einen Teil der Bahnhofsstraße zu sperren. Wie die Stadtverwaltung diese erklärt.

Von Gerald Lindner

Wird für Gersthofens „Grünes Herz“ die Bahnhofstraße auf einem 80 Meter langen Teilstück gesperrt? Bis zum Sonntag, 7. April, können die Bürger darüber entscheiden. Denn eine Bürgerinitiative hatte beträchtliche Zweifel an der Sperrung angemeldet und einen Bürgerentscheid erwirkt, der sich dagegen richtet, den Straßenabschnitt dichtzumachen. Die Initiatoren befürchten vor allem eine drastische Zunahme des Schleichverkehrs in den anliegenden Wohnvierteln sowie beim Schulzentrum in der Schubertstraße und damit einhergehend eine Gefährdung der vielen Schulkinder und der Anwohner. Die Stadt Gersthofen hält mit einem mehrheitlich vom Stadtrat beschlossenen Ratsbegehren dagegen.

Hier sollen die Bürgerinnen und Bürger zustimmen, dass die Bahnhofstraße im betreffenden Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden kann. Zudem soll dies aber so erfolgen, dass der Verkehr „in außergewöhnlichen Fällen“ wieder über die Bahnhofstraße zur Strasserkreuzung geführt werden kann. Mit einer Informationskampagne appelliert die Stadtverwaltung nun an die Bürger, dieses Ratsbegehren zu unterstützen.

