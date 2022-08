Gersthofen

vor 17 Min.

Zahnarzthelferin: "Das Schönste ist, einem Patienten die Angst zu nehmen"

Nach 30 Jahren in der Praxis von Dr. Klaus Burkhardt in Gersthofen geht Zahnarzthelferin Gabi Seibold in Rente. Eden Ahmeti hat seine Ausbildung erst begonnen.

Plus Nach 49 Berufsjahren als Zahnarzthelferin geht Gabi Seibold in Ruhestand. Ihr junger Kollege Eden Ahmeti hat gerade erst begonnen. Was beiden am Beruf gefällt.

Von Oliver Reiser

Kennen Sie das Gefühl, das einen beschleicht, wenn man eine Zahnarztpraxis betritt? Bei vielen lässt schon der Geruch dort die eventuell vorhanden Zahnschmerzen schwinden. Wenn man dann noch im Wartezimmer einen Bohrer surren hört, werden die Knie ganz weich, die Hände feucht. "Das Schönste an meinem Beruf ist es, wenn ich diesen Patienten, die bei uns zur Tür hereinkommen, diese Angst nehmen kann", sagt Gabi Seibold. "Ich versuche, die Person in ein Gespräch zu verwickeln und zu lockern", lacht die resolute 64-Jährige. Diese psychologische Schiene betrachtet sie als einen großen und zugleich den schönsten Teil ihres Berufes, den sie seit 49 Jahren ausübt.

