Gersthofen

Das Wasser in der Gersthofer Gerfriedswelle wird heuer kälter

Die Umkleidekabinen stehen schon bereit: Am Mittwoch, 18. Mai, öffnet das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle wieder seine Pforten.

Von Gerald Lindner

Betrieb fast wie vor Corona-Zeiten: Das größte Freibad der Region, die Gerfriedswelle in Gersthofen, öffnet seine Pforten für die Badegäste am Mittwoch, 18. Mai. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre ist in diesem Jahr wieder normaler Betrieb vorgesehen. Allerdings müssen sich vor allem die Wärme suchenden Badegäste auf eine Veränderung einstellen.

