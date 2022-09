Der Aufbau für die Gersthofer Kirchweih hat begonnen

Lange wurde um eine Kirchweih in Gersthofen gerungen. Nun wird auf dem Rathausplatz bereits das Zelt aufgebaut. Denn es ist nicht viel Zeit bis zum Fest.

Lange Zeit war nicht klar, ob und in welcher Form die Gersthofer Kirchweih ein Festzelt bekommen wird. Verschiedene Standorte und Lösungen wurden diskutiert. Die Gersthofer Kirchweih fand lange auf dem Festplatz an der Schubertstraße statt. Doch diesen hat die Stadt an den Landkreis für den Bau des neuen Gymnasiums abgegeben. Nun ist der Standort klar.

Festzelt auf dem Gersthofer Rathausplatz

Die Aufbauarbeiten auf dem Gersthofer Rathausplatz haben begonnen. Die Container für das zweistöckige Festzelt des neuen Festwirts Helmut Wiedemann steht bereits, die hölzernen Bodenbohlen werden verlegt. Dann soll vom Freitag, 7., bis Sonntag, 16. Oktober, gefeiert werden. An Programmdetails wird derzeit nach Auskunft der Stadtverwaltung noch gefeilt. (lig)