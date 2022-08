Der Brunnen auf dem Gersthofer Rathausplatz musste einige Hürden nehmen

Plus Trocken liegt der Brunnen auf dem Gersthofer Rathausplatz. Das ist keine Wassersparmaßnahme. Doch schon sein Bau war von Hindernissen geprägt.

Der Brunnen vor dem Gersthofer Rathaus liegt derzeit trocken da; das Kammrad dreht sich in diesen warmen Tagen leider nicht. "Der Brunnen ist außer Funktion, weil ein Teil des Brunnens kaputtgegangen ist", so die Erklärung der Stadtverwaltung. Das Ersatzteil ist bestellt, aber noch nicht eingetroffen. Doch das ist nicht das einzige Hindernis im Zusammenhang mit dem Wasserspiel.