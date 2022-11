Gersthofen

13:37 Uhr

Der Chefin unter den Rock gegriffen? Freispruch für Arbeitnehmervertreter

Plus Ein Personalgespräch in einer großen Firma soll völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Doch das Gericht hat am Ende erhebliche Zweifel an der Version der wichtigsten Zeugin.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Ein Angeklagter wird vom Vorwurf der sexuellen Nötigung der Ehefrau seines Chefs freigesprochen, weil Staatsanwaltschaft und Gericht den Tatnachweis nicht als erbracht ansehen. Keine große Sache, könnte man auf den ersten Blick meinen, aber die Umstände dieses Verfahrens vor dem Augsburger Amtsgericht scheinen filmreif.

