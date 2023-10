Der „Jimi Hendrix der Volksmusik“ rockt die Gersthofer Stadthalle

Das Herbert Pixner Projekt bringt in Gersthofen Harmonikas, Harfen und röhrende E-Gitarren zum Glühen. Warum die spezielle Musikmischung besonders gut ankam.

Röhrende Rockmusik, temperamentvoller Tango Argentino, melancholische Balladen, die die alpenländische Morgenröte oder den Abschied von einem geliebten Menschen thematisieren – und das alles in einer Unzahl an unterschiedlichen Stilen umgesetzt, die vollkommen abseits altbekannter Klangerlebnisse angesiedelt sind. So in etwa könnte man mit wenigen Worten die musikalische Melange beschreiben, mit der das Südtiroler Multitalent Herbert Pixner seine eigenwilligen Bühnenauftritte in Szene setzt. Und das kam in der Stadthalle Gersthofen sehr gut an.

Nun hatte der „Jimi Hendrix der Volksmusik“ zusammen mit seinen Bandkollegen des Herbert Pixner Projekts erneut seine zahlreichen Instrumente zusammengepackt und in einem mehrstündigen Ausnahmekonzert die Gersthofer Stadthalle gerockt. Als der Südtiroler schließlich seine Harmonika in die Hände nahm und um ihn herum Gitarren, Klarinetten und eine Harfe auf ihren Einsatz vorbereitet wurden, hätte man durchaus noch eine relativ gediegene Berggipfel-Romantik erwarten können. Doch dieser erste visuelle EIndruck hatte schließlich gewaltig getäuscht.

Alpenländische Musik mal ganz anders in Gersthofen

Alpenländische Musik-Motive wurden zwar tatsächlich in die restlos ausverkaufte Konzerthalle gejagt – jedoch völlig anders als von so manchem Besucher vielleicht gedacht, denn schon vom ersten Beitrag an kam die kongeniale Instrumentenkunst der vier Interpreten in ihrer ganzen Klanggewalt ans Tageslicht: Beginnend mit einer episch-verträumten Filmmusikmelodie wurde das Arrangement durch die rockigen Heavy-Metal-Riffs von Manuel Randis E-Gitarre zunehmend progressiver, bis sich durch Pixners rasende Läufe auf den Harmonikatasten alles zusammen in einem einzigen berauschenden Klangewitter entlud. Musikrichtung: in keinerlei Weise auch nur annähernd definierbar.

Herbert Pixner brillierte bei seinem Konzert in der Stadthalle Gersthofen als Frontmusiker an den unterschiedlichsten Instrumenten. Foto: Thomas Hack

Fast schon eine kleine Ruhepause für die Besucher bedeutete der darauffolgende Tango Argentino, der gedanklich in die schummrigen Kellerbars von Bueno Aires entführte – stilecht mit blutrotem Bühnenlichteffekten untermalt. Und von da an wechselnden die Musikstile im Laufe des Abends dann schließlich ebenso häufig wie die Instrumente der Interpreten: Beim verträumten Arrangement „Blauer Mond“ standen die schwelgenden Klänge des Saxofons im Vordergrund, beim dargebrachten Tiroler Gebirgs-Blues wurden die Saiten der Rockgitarre zum Rauchen gebracht, die schließlich ein waschechtes „Born to be Wild“-Feeling in den Zuschauerraum transportierten.

Pixner reizt mit Moderationen die Zuhörenden in Gersthofen zum Lachen

Zwischen all den elektrisierenden Interpretationen wurden den Besuchern nur wenige Verschnaufpausen gegönnt, in welchen Pixner dann jedoch mit seinen herzerfrischenden Südtiroler Moderationskünsten immer wieder für Lachtränen im Publikum sorgte oder diesem die inhaltlichen Sujets seiner Kompositionen näherbrachte. Und dies war auch durchaus hilfreich für die eigenen Interpretationen der ungewöhnlichen Klanglinien auf der Bühne: Feuriger Flamenco vermischte sich bald mit betörenden Tangorhythmen, die goldene Trompete trug wilde Zweikämpfe mit der Harmonika oder den kraftvoll angeschlagenen Saiten auf der Harfe aus.

Einen der Höhepunkte des Abends stellte zweifelsohne der „Teufelstanz“ dar, der noch relativ harmlos seinen Anfang nahm, dann aber zunehmend von psychedelischeren Charakterzügen gezeichnet war – die unter anderem mittels spannender Duelle zwischen Klarinette und E-Gitarre in Szene gesetzt wurden. Schneller und schneller werdend spielten sich die Musiker in einen hypnotischen Trancezustand, bis dieser Teufelstanz schließlich mit einem abrupten Donnerknall wieder in die Untiefen seiner Höllengefilde verschwand. Pixner sprach anschließend schelmisch grinsend eine kleine „Entschuldigung“ an das Publikum aus: „Es kommt immer wieder mal vor, dass Stücke eskalieren.“ Doch ob dieser pulsierende Instrumentenrausch nun so geplant oder vielmehr improvisiert gewesen war: Die Bands Pink Floyd oder Iron Butterfly hätten ihre wahre Freude an dieser schaurig-schönen Sinfonie des Schreckens gehabt – wie letztendlich auch das Gersthofer Publikum, das die ungewöhnlichen Bühnenkünste der Südtiroler mit kreischenden Jubelstürmen belohnte.